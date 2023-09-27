بالفيديو.. شعيبي يخطف الأنظار في تدريبات انترخت فرانكفورت

حصد الدولي الجزائري فارس شعيبي، ثناء ناديه انترخت فرانكفورت الألماني، نظير اللامكنايات التي يتمتع بها، والتي أبرزها في تدريبات الفريق.

ونشرت إدارة نادي انترخت فرانكفورت، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أثنت من خلالها على آداء شعيبي في تدريبات الفريق.

كما أرفقت إدارة النادي الألماني، هذه التغريدة، بمقطع فيديو، أبرزت من خلاله بعض لقطات الفنية للدولي الجزائري.

يذكر أن فارس شعيبي، التحق في الميركاتو الصيفي المنصرم، بنادي انترخت فراكفورت، قادما من نادي تولوز الفرنسي