بالفيديو.. شعيبي يساهم بتمريرة حاسمة في فوز ناديه انترخت أمام بايرن ميونخ

ساهم الدولي الجزائري فارس شعيبي، في الفوز العريض الذي حققه ناديه انترخت فرانكفورت، اليوم السبت، في مواجهة بايرن ميونخ.

وشارك شعيبي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه انترخت، في هذه المبارة، التي تدخل ضمن الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

وعكس الحظ الدولي الجزائري في هز الشباك، بعد اصطدام احدة تسديداته بالعارضة الأفقية، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة سجل من خلال انترخت الهدف الثالث.

وأنهى فارس شعيبي، وناديه انترخت فرانكفورت، هذه المبارة لصالحهم بحماسية كاملة مقابل هدف، على حساب بايرن ميونخ.