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الرياضة

بالفيديو .. شغب كبير يوقّف داربي ريال مدريد و الغريم أتليتيكو

بقلم أتليتيكو
بالفيديو .. شغب كبير يوقّف داربي ريال مدريد و الغريم أتليتيكو
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أوقف حكم داربي ريال مدريد و أتليتيكو مدريد، القمة الكروية بسبب شغب كبير من قبل جماهير أتليتيكو ضد الحارس كورتوا.

ووصل بالجماهير إلى رمي الحارس كورتوا بـ “الولاعة” التي كات أن تصيبه إلى جانب عدد من أكياس المملوءة ببعض المواد الغذائية.

وطلب الحكم من اللاعبين بضرورة التوجه صوب غرف تغيير الملابس بسبب الشغب الجماهيري.

كما طالب سيميوني ولاعبي أتليتيكو مدريد الجماهير بالتهدئة من الشغب، للعودة إلى المستطيل الأخضر.

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