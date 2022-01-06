بالفيديو..شاوشي:”خاطيني الملاهي وكرهت شتم والدتي في الملاعب”

فند الحارس الدولي السابق فوزي شاوشي كل الأخبار التي تحدثت عن ارتياده الملاهي الليلية.

وقال شاوشي في تصريحات للنهار:”كانت لدي العديد من الاتصالات في الميركاتو الماضي، لكنني كرهت الملاعب الجزائرية خاصة في ظل شتمي بوالدتي في كل المباريات”.

“عندما أقوم بالرد على هذه الشتائم يُقال بأنني مُنحرف وماشي مربي، وشاوشي مُستهدف من بعض الأطراف”.

“أنا مانيش تاع ملاهي ومانيش تاع شيشة، عندي 10 سنوات وأنا مُقيم في العاصمة ومن يملك دليل بأنني أدخل الملاهي فليتفضل”.