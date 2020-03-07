بالفيديو.. شمسو فريكلان يبدع مع “ديدين” في أغنية جديدة ويدخل التوندونس

طرح النجم الجزائري “شمسو فريكلان”، أغنية جديدة على قناته بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”، شاركه فيها الرابر الجزائري “ديدين”.

وتحمل الأغنية إسم “موجات البابور”، وهي من كلمات وألحان “شمسو فريكلان”.

وتم تصوير فيديو كليب الأغنية في العاصمة الجزائرية، بمشاركة الممثلة الجزائرية ليليا بويحياوي والمعروفة بـ”حمامة”.

وميز الأغنية الجديدة لشمسو فريكلان، مزج طابع الراب فيها، مع الفنان “ديدين”، وهو ما لاقى إعجاب جمهور الفنانين الجزائريين.

وتقترب الأغنية والتي عرفت نجاحا كبيرا، من المليون مشاهدة، بعد يوم واحد من إطلاقها، ودخلت التوندونس على اليوتيوب بالجزائر.

للإشارة، عرفت الأغاني الأخيرة لشمسو فريكلان، نجاحا كبيرا، على غرار أغنية “قوليلي علاش” و”توحشتك يا لميمة”.