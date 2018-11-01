بالفيديو.. شنيحي وبلقروي يتألقان في الدوري السعودي

تألق الثنائي الدولي الجزائري هشام بلقروي وإبراهيم الشنيحي أمسية اليوم الخميس في الجولة ال8 من الدوري السعودي للمحترفين.

حيث قاد بلقروي الرائد للفوز على إتحاد جدة بهدفين لهدف عندما سجل الهدف الأول لفريقه بالرأس في الدقيقة ال45.

هذا بينما سجل شنيحي الهدف الوحيد لفريقه الفتح في المواجهة التي إنهزم فيها بهدفين لهدف ضد الضيف الفيحاء.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب : إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 75

الفتح 1 : 1 الفيحاء #الفتح_الفيحاء pic.twitter.com/skjBeuhEvp — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 1, 2018