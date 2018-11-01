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بالفيديو.. شنيحي وبلقروي يتألقان في الدوري السعودي

الرياضة
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بالفيديو.. شنيحي وبلقروي يتألقان في الدوري السعودي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تألق الثنائي الدولي الجزائري هشام بلقروي وإبراهيم الشنيحي أمسية اليوم الخميس في الجولة ال8 من الدوري السعودي للمحترفين.

حيث قاد بلقروي  الرائد للفوز على إتحاد جدة بهدفين لهدف عندما سجل  الهدف الأول لفريقه بالرأس في الدقيقة ال45.

هذا بينما سجل شنيحي الهدف الوحيد  لفريقه الفتح في المواجهة التي إنهزم فيها بهدفين لهدف ضد الضيف الفيحاء.


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