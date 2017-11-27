بالفيديو.. شنيحي يتعرض لتدخل خطير يكسر أحد أضلاعه

الرياضة
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بالفيديو.. شنيحي يتعرض لتدخل خطير يكسر أحد أضلاعه
بقلم إسماعيل عشاش

خرج الدولي الجزائري، براهيم شنيحي مُصابا، أمس الأحد، وذلك خلال اللقاء بين النادي الإفريقي ونظيره الملعب القابسي.

وتعرض إبن المسيلة، لتدخل عنيف من حارس المُنافس، مما جعله يسقط أرضا ولايقدر على الوقوف حتى بعد تدخل رجال الإسعاف.

وكشفت، الفحوصات الأولية، بأن اللاعب السابق لمولودية العلمة يُعاني كسرا، على مُستوى أحد أضلاع قفصه الصدري وسيكون بحاجة لراحة مُطلقة.

وعبر الطاقم الفني لأبناء “باب جديد” عن حسرته لتضييع خدمات اليساري وهذا أياما قليلة قبل داربي العاصمة أمام “الترجي الرياضي”.

ووقع شنيحي، على بداية موسم مُحترمة، بتسجيله لهدفين وتقديمه لتمريرتين حاسمتين، خلال المُباريات الأربع التي شارك فيها أساسيا.

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