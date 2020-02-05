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بالفيديو.. شنيحي يوقع أول أهدافه بألوان ضمك

الرياضة
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بالفيديو.. شنيحي يوقع أول أهدافه بألوان ضمك
بقلم كريم.تيغرمت

بصم المهاجم الجزائري إبراهيم شنيحي، اليوم الأربعاء، على أول أهدافه في هذا الموسم، بألوان ناديه ضمك، ضمن الدوري السعودي.

وشارك إبراهيم شنيحي، أساسيا في هذه المباراة التي جمعت فريقه ضمك، بالضيف فريق العدالة، لحساب الجولة الـ17، من الدوري السعودي.

وقدم المهاجم الجزائري مباراة في المستوى، أين برز في الدقيقة الـ49، بتسجيله الهدف الأول في المباراة، لصالح ناديه ضمك.

ويعد هذا الهدف هو الأول لشنيحي، في هذا الموسم بألوان ناديه ضمك، من أصل أربع مباريات شارك فيها منذ بداية الموسم الجاري.

يذكر أن إبراهيم شنيحي (30 عاما)، انضم لنادي ضمك، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قدما إليه من نادي الفتح السعودي.


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