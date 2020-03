بالفيديو.. “شنيحي” يُقدم تمريرة حاسمة عالمية مع “ضمك”

“شنيحي” بصم على تمريرة حاسمة عالمية في مواجهة فريقه “ضمك” ضد المُضيف “الوحدة” التي انتهت بفوز الآخير بثلاثية لهدفين.

لاعب مولودية العلمة السابق كان وراء هدف التقدم الذي سجله زميله “عبد الله الجوي” في الدقيقة ال34.

المواجهة عرفت مُشاركة الثلاثي الجزائري “فاروق شافعي”، “إبراهيم شنيحي” والحارس “مصطفى زغبة” طيلة ال90 دقيقة من جانب “ضمك”.

🇩🇿🅰️ Assist Ibrahim Chenihi! The Algerian winger gets by 2 defenders on the right wing and sends a cross into the box to help Damac open the scoring. It's Chenihi's 3rd assist of the season in just 8 appearances 🔥🔥 #TeamDZ

📽️: @riyadiyatv pic.twitter.com/d3w7nHNgog

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) March 6, 2020