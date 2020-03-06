بالفيديو.. “شنيحي” يُقدم تمريرة حاسمة عالمية مع “ضمك”

تألق أمسية اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري “إبراهيم شنيحي” مع فريقه “ضمك” في الجولة ال21 من الدوري السعودي للمحترفين.

“شنيحي” بصم على تمريرة حاسمة عالمية في مواجهة فريقه “ضمك” ضد المُضيف “الوحدة” التي انتهت بفوز الآخير بثلاثية لهدفين.

لاعب مولودية العلمة السابق كان وراء هدف التقدم الذي سجله زميله “عبد الله الجوي” في الدقيقة ال34.

المواجهة عرفت مُشاركة الثلاثي الجزائري “فاروق شافعي”، “إبراهيم شنيحي” والحارس “مصطفى زغبة” طيلة ال90 دقيقة من جانب “ضمك”.