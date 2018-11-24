بالفيديو.. شهادات “الحراڨة” الناجين من حادثة انقلاب “البوطي” بالشواطئ الايطالية

نشر “حراڨة” ناجين من المجموعة التي فقدت في ايطاليا شهادات عن حادثة انقلاب “البوطي” بهم في جزيرة سردينيا.

الشابين يقطنان ببلدية الرايس حميدو في العاصمة، قالا انهما وصديق لهما نجوا من الموت غرقا في الحادث.

الشابان وأحدهما المدعو “أ.فوشان” أكد ان رفقائهم في الرحلة قد قضوا غرقا وانه هو و صديقيه الاثنين من تبقى من الرحلة.

وأكد انه والشابين الاخرين في مركز للأمن في مدينة سردينيا الايطالية.

وفي تفاصيل الحكاية قال صديقه انه و اصدقائه ابحروا من شاطئ سيدي سالم بعنابة.

وفي الطريق اختبئوا من حرس الحدود الجزائريين ، وبعدها وعند وصولهم لمسافة 30 كيلومتر عن سردينيا و 2 كلم من جزيرة صغيرة.

فقفز 6 منهم وبعدها قفز 4 أخرين فيما بقى هم ال3 في الحراڨة وبعد 30 ساعة ،وصل خفر السواحل الايطاليين.

وفي الاخير نفى “الحراقة” الإشاعات التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عراك نشب بينهم داخل القارب.