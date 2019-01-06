بالفيديو.. شويح: “لايوجد رجال يدافعون عن رائد القبة”

فتح أحمد شويح، حارس رائد القبة، النار على المسؤولين الحاليين لناديه، مؤكدا عدم وجود رجال للدفاع عن الفريق، أمام الظلم الذي يتعرض له هذا الموسم.

وصرح أحمد شويح، لتلفزيون “النهار”: “هذا الموسم فريقنا لا يملك رجالا يدافعون عنه، ويقفون على شؤون النادي”.

وأضاف حارس رائد القبة: “في بداية الموسم الماضي، مررنا بفترة صعبة، لكن بقدوم أشخاص في لمرحلة الثانية، أعادو الفريق للسكة الصحيحة”.

وتابع أحمد شويح: “فريقنا هذا الموسم يتعرض لظلم واضح، لأنه ليس هناك من رجال للدفاع عنه، بدليل ما حصل لنا في معظم مبارياتنا السابقة”.

وجاءت تصريحات أحمد شويح، بعد التعثر الذي سجله فريقه رائد القبة، أمس السبت، على ميدانه، أمام أمل بوسعادة، بنتيجة التعادل السلبي 0-0.