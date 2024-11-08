بالفيديو.. شياخة: “تسجيل أول ثنائية لي في هذه المرحلة أمر خيالي”

أبدى الوافد الجديد للمنتخب الوطني، أمين شياخة، سعادته الكبيرة بستجيله ثنائية، أمس الخميس، في مباراة فريقه كوبنهاغن، ضد باشاك شهير.

ونشرت إدارة نادي كوبنهاغن، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، لتصريح شياخة، عقب هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الدور الأول من دوري المؤتمرات الأوروبي.

وقال شياخة، في هذا الفيديو: “هذه ليست النتيجة التي كنا نأملها.. لكن تسجيل أول هدفين لي في هذه المرحلة أمر خيالي”.

وجاء هذا التعليق من المشتقدم الجديد للخضر، عقب مشاركته بديلا في مباراة فريقه كوبنهاغن، ضد باشاك شهير، وتمكنه من تسجيل ثنائية، أنقذ بها فريقه من الهزيمة.

يذكر أن أيمن شياخة، حظي بأول استدعاء رسمي من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، للمشاركة في تربص نوفمبر رفقة الخضر.