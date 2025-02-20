بالفيديو.. شياخة هدافا رفقة كوبنهاغن في دوري المؤتمر الأوروبي

سجل الدولي الجزائري، أمين شياخة، هدفا جميلا رفقة نادي كوبنهاغن الدانماركي، في مرمى نادي هايدنهايم الألماني، في مباراة جرت، اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وبصم أمين شياخة على هدف في الدقيقة الـ38 من المواجهة التي شارك فيها أساسياً. وقدّم مستويات رائعة جدا، بملعب “فويت أرينا”.

وأكد شياخة أنه يملك إمكانات كبيرة جدا، خاصة في مباراة اليوم التي سجل فيها بطريقته الخاصة، عن طريق ضربات الرأس التي أصبحت من اختصاصه.

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