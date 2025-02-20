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الرياضة

بالفيديو.. شياخة هدافا رفقة كوبنهاغن في دوري المؤتمر الأوروبي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. شياخة هدافا رفقة كوبنهاغن في دوري المؤتمر الأوروبي
شياخة
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سجل الدولي الجزائري، أمين شياخة، هدفا جميلا رفقة نادي كوبنهاغن الدانماركي، في مرمى نادي هايدنهايم الألماني، في مباراة جرت، اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.
وبصم أمين شياخة على هدف في الدقيقة الـ38 من المواجهة التي شارك فيها أساسياً. وقدّم مستويات رائعة جدا، بملعب “فويت أرينا”.
وأكد شياخة أنه يملك إمكانات كبيرة جدا، خاصة في مباراة اليوم التي سجل فيها بطريقته الخاصة، عن طريق ضربات الرأس التي أصبحت من اختصاصه.

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