بالفيديو.. شياخة هدافا في مواجهة كوبنهاغن وهارتس

بصم المهاجم الدولي، أمين شياخة، اليوم الخميس، على هدف جديد مع فريقه كوبنهاغن، في مواجهة هارتس الأسكتلندي.

في إطار الجولة الخامسة من دوري المؤتمرات الأوروبي التي احتضنها ملعب “باركن” بمدينة كوبنهاغن.

وشارك لاعب الخضر أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ87، وتمكن من افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة الـ48. وكان خلف احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة الـ76.

ونال أمين شياخة علامة مميزة في اللقاء، بتنقيط 7.6 (حسب موقع صوفاسكور المختص). وقاد فريقه للفوز بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده للنقطة الثامنة في المركز الـ14 في منافسة دوري المؤتمرات.

للإشارة، رفع المهاجم أمين شياخة، رصيده هذ الموسم إلى 4 أهداف هذا الموسم، والثالث له في المنافسة الأوروبية.