إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. شياخة هدّافا ويصل إلى هدفه الـ 6 رفقة كوبنهاغن

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. شياخة هدّافا ويصل إلى هدفه الـ 6 رفقة كوبنهاغن
شياخة
  • 212
  • 0

قاد الدولي الجزائري أمين شياخة فريقه كوبنهاغن لتحقيق فوز جديد في الدوري الدنماركي على حساب نادي نوردشيلاند بنتيجة هدف دون رد.

وسجل أمين شياخة الهدف الوحيد، الذي كان كافيا لقيادة فريقه لريادة ترتيب الدوري الدنماركي، و هو الهدف الذي سيعزز ثقته الكبيرة من طرف مدربه في الفريق.

ووصل مهاجم الخضر لهدفه السادس مع نادي كوبنهاغن هذا الموسم رغم صغر سنه.

كما يعتبر هدف اليوم الذي سجله “هالاند الجزائر”  هو الأول له في دوري الدنمارك، وسبق له ان سجل هدفا في كأس الدنمارك، و 4 أهداف كاملة في دوري المؤتمرات الأوروبي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/JN48x
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر