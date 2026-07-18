بالفيديو.. شياخة يفرض نفسه في النرويج

واصل الدولي الجزائري أمين شياخة تألقه اللافت مع نادي روزنبورغ النرويجي، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز جديد ضمن الجولة الـ14 من الدوري النرويجي، إثر تسجيله ثنائية في شباك نادي ستار إي كاي، مؤكداً بذلك بدايته القوية خلال الموسم الجاري.

وشارك شياخة في كامل أطوار اللقاء، وافتتح باب التسجيل لفريقه في الدقيقة الـ35 من علامة الجزاء، مانحًا روزنبورغ الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد رفاق المهاجم الجزائري بقوة، حيث أضاف سيمن نوردلي الهدف الثاني في الدقيقة (90+3)، قبل أن يختتم شياخة مهرجان الأهداف بهدف ثالث في الدقيقة (90+5)، بعد مجهود فردي مميز وتوغل رائع أنهاه بنجاح داخل الشباك.

وبهذه الثنائية، رفع أمين شياخة رصيده إلى خمسة أهداف في 13 مباراة بالدوري النرويجي هذا الموسم، في أرقام تعكس التطور الذي يشهده اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع فريقه.

ولم يمر الأداء المميز للمهاجم الجزائري مرور الكرام، إذ تُوج بجائزة رجل المباراة، في تأكيد جديد على مكانته المتنامية داخل تشكيلة روزنبورغ، وسط آمال الجماهير الجزائرية برؤيته يواصل التألق ويطرق أبواب المنتخب الوطني الأول في المستقبل القريب.

Start 0-1 Rosenborg

⚽ 36′ Amin Chiakha (P)#Eliteserien #Start #RBK pic.twitter.com/0LzA0JnV5q

— Eliteserien Wizard (@ElitWizard) July 18, 2026