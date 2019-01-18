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بالفيديو.. شيبان هداف في أول مشاركة له مع القيسومة السعودي

الرياضة
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بالفيديو.. شيبان هداف في أول مشاركة له مع القيسومة السعودي
بقلم كريم.تيغرمت

ساهم المهاجم الجزائري يوسف شيبان، في فوز فريقه القيسومة السعودي، خلال المباراة التي جمعتهم أمس الخميس، بنادي الفتح.

وسجل شيبان، أول مشاركة له بألوان ناديه الجديد القيسومة، بمناسبة هذه المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح لحساب كأس الملك.

وتمكن المهاجم السابق لمولودية وهران، من افتتاح عداده التهديفي خلال هذه المباراة بطريقة رائعة، عمق من خلالها الفرق لصالح ناديه.

يذكر أن يوسف شيبان، أمضى خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، لنادي القيسومة، إلى غاية نهاية الموسم الجاري، قادما من مولودية وهران.


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