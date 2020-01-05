بالفيديو.. شيتة يعود للمنافسة بعد 8 أشهر من الغياب

سجل الدولي الجزائري أسامة شيتة، عودته لأجواء المنافسة، رفقة ناديه اتحاد العاصمة، بعد غيابه عن الميادين لـ8 أشهر.

وجاءت عودة أسامة شيتة، لتشكيلة الإتحاد، بمناسبة المباراة التي خضاها فريقه اليوم الأحد، أمام اتحاد خنشلة لحساب منافسة كأس الجمهورية.

وصرح شيتة، بخصوص عودته للمنافسة: “الإصابة التي تعرضت لها كانت صعبة، أبعدتني عن المنافسة لـ8 أشهر”.

وأضاف: “أشكر كل من وقف إلى جانبي ودعمني في تلك الفترة، وسأعمل على العودة لمستواي المعهود في أسرع وقت”.

يذكر أن أسامة شيتة، دخل بديلا أمام اتحاد خنشلة، في الدقيقة الـ65، ليساهم في الفوز العريض لفريقه 6-1، وتحقيق التأهل للدور المقبل من كأس الجمهورية.