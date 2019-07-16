بالفيديو.. شيخو كوياتي:”لن ندخل النهائي بنية الثأر”

أكد نجم المنتخب السنغالي “شيخو كوياتي” أن مواجهة الجزائر ليست ثأرية والنهائي يختلف تماما عن دور المجموعات.

وقال “كوياتي” في المنطقة المختلطة على هامش الحصة التدريبية للمنتخب السنغالي أمسية اليوم الثلاثاء.

“نحن سعداء بالتواجد في النهائي وأظن أن المنتخب السنغالي جاهز لرفع التحدي ضد الجزائر ونعلم جيدا أن النهائي يُلعب للفوز به، إن شاء الله سنقدم كل شيئ للفوز وتحقيق اللقب القاري”.

“ليس لدينا أي ثأر إتجاه الجزائر ومباراة دور المجموعات نسيناها ونفكر فقط في النهائي الذي نسعى للتتويج به”.

“لن أقول لكم كيف نُحضر للمباراة النهائية وسترون جاهزيتنا يوم الجمعة المقبل”.