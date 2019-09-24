بالفيديو.. شيرين تبكي على المسرح وتستعين بزوجها لتوجه رسالة لمصر

وجهت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، من على مسرح جدة، خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي، رسالة لبلدها مصر.

وقالت النجمة المصرية: “الوطن غالي أوي، وأنا أخذت على نفسي أن لا أقول شيئا أحس به، لكن احنا في وضع لازم نقول فيه كلمة الحق”.

وطلبت شيرين، من زوجها الفنان حسام حبيب، أن يصعد للمسرح، ويساعدها في الكلمة التي تريد قولها.

وصعد حسام حبيب إلى المسرح وقال: “اسمحولي أن أوجه كلمة لرئيسنا المصري عبد الفتاح السيسي وجيشنا، احنا في ظهركم وربنا ينصركم”.

وهو الكلام الذي اثر في الفنانة المصرية كثيرا، وأجهشت بالبكاء.

ويعتبر هذا الحفل، الظهور الأول لشيرين، بعد فترة غياب طويلة، أرجعها البعض لكونها حامل، وهو ما نفته أثناء الحفل.