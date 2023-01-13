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بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب تحيي حفلاً ضخماً في الكويت

بقلم نسرين محفوف
بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب تحيي حفلاً ضخماً في الكويت
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أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أولى حفلاتها في دولة الكويت بعد تأجيلات عدة في أول ظهور رسمي لها. عقب أزمة عودتها الى زوجها الفنان حسام حبيب.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً، رغم الحملات الهجومية التي شنّها بعض الجمهور مع الإعلان عن الحفل. بسبب أزمات شيرين الأخيرة وعودتها الى حسام. هذا إلى جانب الفيديوهات التي انتشرت أخيراً وبدت فيها وهي ترقص معه في ملهى ليلي.

وبدأت شيرين عبد الوهاب حفلها بتقديم العديد من أغانيها ومنها: “آه يا ليل”، “يا بتفكر يا بتحس”، “كدابين”، “غيرانين”. “أنا مش بتاعة الكلام ده”، كما غنّت لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم أغنية “دارت الأيام”.

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