بالفيديو.. صاحب “هلا بالخميس” يردّ على أحلام

ردّ الفنان السوري معن برغوث صاحب أغنية هلا بالخميس على الفنانة أحلام بعد هجومها ضده.

على إثر فوزه بجائزة أفضل أغنية خليجية في حفل الموريكس دور 2018.

وقال معن برغوث صاحب أغنية “هلا بالخميس” في فيديو نشره على تويتر،أنّ بسبب الإنتقادات التي تعرض لها بعد فوزه بالموريكس دور.

كان عليه أن يخرج على الجمهور ويتحدّث بصراحة عن الأمر.

وأضاف صاحب أغنية “هلا بالخميس” إنه يحترم كثيراً أحلام، ولكنه يبدو أنّ الأمر وصل إليها بطريقة غير صحيحة.

فهو فاز بجائزة الموريكس دورعن أكثر أغنية شكلت ظاهرة لعام 2017.

وليس كما فهمت النجمة الخليجية بأنها أفضل أغنية خليجية.

وتابع معن برغوث حديثه ليقول: “إنه يعلم جيداً أن هناك مطربين في الخليج أكثر منه خبرة.

ولكن هو فاز عن أكثر أغنية خليجية شكلت ظاهرة في 2017، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن أغنيته حققت انتشاراً كبيراً.

وعاتب الفنان السوري النجمة أحلام على تغريداتها الكثيرة التي طالته بالأمس، مؤكّداً على محبته لها.

وأنّه كفنان شاب في بداية طريقه ينتظر الدعم من النجوم الكبار أمثالها.