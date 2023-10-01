بالفيديو.. صاحب وكالة سياحية يعرض خدمة جديدة للراغبين في السفر

عرض صاحب وكالة سياحية، خدمة جديدة للراغبين في السفر وبالخصوص السياحة الداخلية، والتي تمكنهم من اكتشاف جمال الجزائر.

وقال صاحب الوكالة السياحية المدعو عمر لقناة النهار. إن هذه الفكرة الجديدة مخصصة لذوي الدخل المحدود الراغبين في التنزه واكتشاف الجزائر.

وأضاف “يمكن للراغبين في السفر الذين لم يتمكنوا من دفع المبلغ كاملا. الدفع بالتقسيط 30 ألف دينار كمبلغ أولي ثم الباقي بالتقسيط”.

وتابع المتحدث أن هذه الخدمة مخصصة لذوي الدخل والمتقاعدين وكذا التجار.

وقد لقيت المبادرة استحسان العديد من المواطنين الذين عبروا في ميكرفون النهار عن تفاؤلهم بهذه الخدمة الجديدة. خاصة الذين حرمتهم امكانياتهم المادية من ذلك.