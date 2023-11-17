بالفيديو.. صادي: “هدفنا العودة بالنقاط الثلاث من الموزمبيق”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد صادي. أهداف الخضر في مباراتهم المقبلة أمام منتخب موزمبيق. مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وخلال وصوله رفقة بعثة الخضر، إلى مطار موزمبيق، صرح صادي، لقناة “سبور تايم”: “تنقلنا إلى موزمبيق في سفرية شاقة دامت أكثر من عشرة ساعات”.

كما أضاف رئيس الفاف: “اللاعبون استغلو هذه الرحلة الليلية، من أجل النوم، والاستفادة من بعض الراحة للاسترجاع”.

وتابع وليد صادي: “بالنسبة لنا مباراة الموزمبيق، هي مبارة بستة نقاط، ونسعى من خلالها لتأكيد انطلاقتنا القوية في تصفيات كأس العالم”.