بالفيديو.. صادي يرد بغضب عن إمكانية إعتزال محرز

رد رئيس الفاف وليد صادي على سؤال أحد الصحافيين بشأن إمكانية اعتزال الدولي الجزائري ونجم الأهلي السعودي رياض محرز.

وقال وليد صادي في تصريحه عقب المباراة “السؤال قم بتوجيهه للناخب الوطني”.

كما أضاف رئيس الفاف غن الفوز أمام بوليفيا “المقابلة مفيدة، وفوز جديد يعطي دفعة معنوية بعد تغيير مدرب، وعهد جديد، تقريبا الناخب الوطني غير التشكيلة 50 بالمائة”.

وختم صادي “رسالتي هو تدعيم المنتخب ومقابلة الثلاثاء لتأكيد فوز اليوم”.