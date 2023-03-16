بالفيديو.. صانع محتوى فرنسي يسرد العجائب التي رآها في الجزائر

خصص صانع المحتوى الفرنسي تيبي جونز، المعروف بمغامراته واكتشافاته لأماكن جديدة في أركان العالم الأربعة. مقطع فيديو للجزائر، في نهاية رحلته التي نقلته إلى عدة مناطق من البلاد.

وشارك تيبي جونز تجربته الشخصية في الجزائر. والتي قال إنها سمحت له باكتشاف “دولة قارية، وهي الأكبر في إفريقيا. والتي تبلغ مساحتها خمسة أضعاف مساحة فرنسا.

وقال اليوتيوبر “لا أصدق عيني. أنا مندهش من المناظر الطبيعية التي رأيتها. المناظر الطبيعية في الجزائر لا تصدق”.

وتابع “كل شيء موجود البحر والجبال والصحراء والمدن، هذا ليس كل شئ عشقت المطبخ الجزائري، تراث غني ومتنوع”.

علاوة على ذلك، تحدث صانع المحتوى أيضًا عن كرم ضيافة الجزائريين. حيث قال “يعتبر السائح ضيفًا يمكنه التنقل بطريقة طبيعية تمامًا”.

وأشار تيبي جونز إلى أن إقامته في الجزائر استمرت شهرين. وأنه على مدار الأيام، التقى بالعديد من السكان الودودين والمرحبين.

كما اكتشف الثراء الثقافي والتاريخي للجزائر بالإضافة إلى مناظرها الطبيعية الخلابة. من خلال مشاركة تجربته، حيث يريد أن يُظهر للناس أن الجزائر بلد جميل بقدر ما هو آمن.

علاوة على ذلك، في نهاية مقطع الفيديو الخاص به، دعا الأجانب لاكتشاف الجزائر البلد الشاسع في شمال إفريقيا وعيش هذه التجربة.

لا يتردد المؤثر الشاب على قناته على اليوتيوب في اكتشاف التراث الجزائري وإبرازه. هو الذي زار أكثر الأماكن رمزية في بلدنا.