بالفيديو.. صحفيون عراقيون يغادرون الندوة الصحفية لمدرب منتخب بلادهم !

قرر عدد من الصحفيين العراقيين، مغادرة الندوة الصحفية لمدرب منتخب بلادهم، الاسباني خيسوس كاساس، تضامنا مع أحد زملاءهم.

وفشل المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، في بلوغ ربع نهائي كأس أمم آسيا، عقب سقوطه بنتيجة 3-2 على يد نظيره الأردني.

وسادت قاعة المحاضرات التابعة، لملعب “خليفة” الدولي بقطر، مشادات كلامية بين مدرب العراق خيسوس كاساس، وبعض الصحفيين العراقيين.

ورفض الاسباني كاساس، الرد على بعض الأسئلة، وقام عدد كبير من ممثلي الإعلام العراقي، بمغادرة القاعة، تضامنا مع أحد زملائه بحجة أن مدرب منتخبهم، تعامل بطريقة غير محترمة معه بعدما طرح عليه سؤاله.