بالفيديو.. صحفيون عراقيون يغادرون الندوة الصحفية لمدرب منتخب بلادهم !
قرر عدد من الصحفيين العراقيين، مغادرة الندوة الصحفية لمدرب منتخب بلادهم، الاسباني خيسوس كاساس، تضامنا مع أحد زملاءهم.
وفشل المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، في بلوغ ربع نهائي كأس أمم آسيا، عقب سقوطه بنتيجة 3-2 على يد نظيره الأردني.
وسادت قاعة المحاضرات التابعة، لملعب “خليفة” الدولي بقطر، مشادات كلامية بين مدرب العراق خيسوس كاساس، وبعض الصحفيين العراقيين.
ورفض الاسباني كاساس، الرد على بعض الأسئلة، وقام عدد كبير من ممثلي الإعلام العراقي، بمغادرة القاعة، تضامنا مع أحد زملائه بحجة أن مدرب منتخبهم، تعامل بطريقة غير محترمة معه بعدما طرح عليه سؤاله.
مجلس قناة الكاس| انسحاب صحفيين عراقيين من المؤتمر الصحفي لكاساس مدرب العراق بعد نهاية المباراة أمام الأردن#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023
#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/0JFxXsSr5g
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
غضب الصحفيين العراقيين على مدرب منتخبهم خلال المؤتمر الصحفي وتبادلهم للاتهامات وخروج الصحفيين احتجاجا#الغد pic.twitter.com/RVfgvw517X
— جريدة الغد (@AlghadNews) January 29, 2024
تصاعدت التوترات في المؤتمر الصحفي لـ #مدرب_العراق #خيسوس_كاساس بسبب #انتقادات #الصحافيين عقب #الخسارة أمام #الأردن في #كأس_آسيا.#iraq_zone #العراق #بغداد #أيمن_حسين pic.twitter.com/fm8qfdSM3z
— عراق زون – Iraq Zone (@IraqZonenet) January 29, 2024