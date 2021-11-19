بالفيديو.. صحفي فرنسي يكشف فضائح الكاف مع الإتحاد المغربي

كشف الصحفي الفرنسي يصحيفة “ذا غارديان” رومان مولينا عن عدة فضائح تخص الكرة الإفريقية والعالمية عبر بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

وتابع البث المباشر للصحفي الفرنسي أزيد من 70 ألف متابع على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

واشتهر الصحفي الفرنسي رومان مولينا باعتياده على نشر الفضائح المتعلقة بالرياضة ومشاهير كرة القدم، مرفقًا مستندات تثبت صحة اتهاماته.

وقال: “الإتحاد المغربي لديه تأثير كبير على الكاف، لكن هناك بعض الأشخاص الجيدين في الإتحاد المغربي، لكنهم تمادوا كثيرا”.

وأضاف: “المغرب هو المتحكم في الكاف بجانب سيراليون، وهو مركز كرة القدم الإفريقية بعد ما استغلوا هذه العلاقات لتكوين بنية تحتية كروية هائلة”.