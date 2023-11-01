بالفيديو.. صحفي ومحامي فرنسيان يخرجان بتصريحات صادمة حول العرب والمسلمين

أصبحت التصريحات العنصرية والفاضحة شائعة الآن على مجموعات القنوات الفرنسية المختلفة. وتشهد هذه الخطابات، التي أصبحت غير مقيدة نحوا متزايدا على جميع المستويات.

وكان ضيف البرنامج الصباحي لقناة LCI هو الصحفي والمحرر الفرنسي باسكال بيري. الذي كان مؤلفا لزلة أخرى على جهاز التلفزيون.

وهكذا، في معرض تناوله لموضوع تكاثر الأعمال العنصرية في فرنسا، قال باسكال بيري: «هناك معاداة سامية كسكسية». ملمحاً إلى أن مرتكبي هذه الأعمال، الذين ما زالوا مجهولين حتى الآن، من أصول عربية مسلمة.

كما علق عليه مستخدمو الإنترنت بشكل مثير للسخرية، ما أدى إلى تراجع باسكال بيري. عن زلته وكتب على تويتر: “تعليقاتي هذا الصباح على LCI كانت غير لائقة. أنا آسف لهم وأعتذر لأولئك الذين ربما أصيبوا بالصدمة أو الأذى”.

إذا كانت هذه التعليقات تنبع من كراهية عميقة تجاه مجموعة عرقية. فقد أصبحت بالنسبة للبعض كمانًا لمغردين على تويتر نظرًا لعددهم المتزايد.

وفي أعقاب ذلك، كان المحامي الفرنسي أرنو كلارسفلد هو كاتب التعليقات التي كانت، على أقل تقدير، مهينة.

وقال “هناك 6 ملايين مسلم في فرنسا و600 ألف يهودي. يعمل العديد من المسلمين في مواقع البناء ويحصلون على المتفجرات وربما يحصلون على الأسلحة النارية. يمكن أن يكون هناك هجوم كل يوم. علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار في التحليل».

وقد قوبلت هذه التصريحات الفاضحة التي انتشرت عبر شبكة الإنترنت بالسخرية والرفض على نطاق واسع.