بالفيديو.. “صخري” ينفجر في وجه “الخلاطين”:”أتركونا نعمل”

فتح المدير العام الرياضي لفريق مولودية الجزائر “فؤاد صخري” النار على “الخلاطين” طالبا منهم ترك ادارته تعمل في هدوء.

وقال “صخري” في تصريحات اعلامية بعد الداربي العاصمي.

“أنا لست سوبرمان ولكن عندما يكون بيت المولودية نظيف وكذا المحيط نظيف يُمكننا تحقيق نتائج إيجابية”.

“هناك أشخاص لاتحب الإحترافية وهذا ماتأكدت منه اليوم، من يدعي حُب المولودية من اجل قضاء مصلحته الشخصية ليس له مكان معنا اليوم”.

“أتركونا نعمل، هناك العديد من الأشخاص الذين يُريدون تحطيم المولودية وهم أعداء كرة القدم الجزائرية”.