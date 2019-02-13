بالفيديو.. “صداقة” محرز وكانتي تصنع الحدث بعد السداسية المُذلة !!

يبدو أن النجم الدولي الفرنسي لفريق “تشيلسي” “نغولو كانتي” هو الصديق المفضل للنجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

حيث تبادل نجم مانشستر سيتي القميص مع وسط ميدان “البلوز” عقب موقعة الفريقين التي جرت بملعب “الإتحاد” يوم الأحد.

ولم يكتفى محرز بذلك بل واسى “كانتي” بعد هزيمته رفقة فريقه بسداسية كاملة دون رد في لقاء الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُذكر أن “كانتي” و”محرز” يرتبطان بعلاقة صداقة قوية منذ أيام فريق ليستر سيتي والتتويج بالبريمرليغ سنة 2016.

https://ar.mancity.com/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/behind-the-scenes/tunnel-cam/2019/february/man-city-tunnel-cam-v-chelsea-premier-league