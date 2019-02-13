عاجل

بالفيديو.. “صداقة” محرز وكانتي تصنع الحدث بعد السداسية المُذلة !!

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. “صداقة” محرز وكانتي تصنع الحدث بعد السداسية المُذلة !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن النجم الدولي الفرنسي لفريق “تشيلسي” “نغولو كانتي” هو الصديق المفضل للنجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

حيث تبادل نجم مانشستر سيتي القميص مع وسط ميدان “البلوز” عقب موقعة الفريقين التي جرت بملعب “الإتحاد” يوم الأحد.

ولم يكتفى محرز بذلك بل واسى “كانتي” بعد هزيمته رفقة فريقه بسداسية كاملة دون رد في لقاء الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُذكر أن “كانتي” و”محرز” يرتبطان بعلاقة صداقة قوية منذ أيام فريق ليستر سيتي والتتويج بالبريمرليغ سنة 2016.

https://ar.mancity.com/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/behind-the-scenes/tunnel-cam/2019/february/man-city-tunnel-cam-v-chelsea-premier-league


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com