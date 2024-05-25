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الرياضة

بالفيديو.. صدام عنيف وتكسير الحافلات بين أنصار البياسجي وليون

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو.. صدام عنيف وتكسير الحافلات بين أنصار البياسجي وليون
البياسجي
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اندلع شجار عنيف في إحدى مناطق الطريق السريع في كشك الرسوم بفرنسا بين أنصار البياسجي وليون قبل نهائي كأس الرابطة.

وعرف الصدام القوي بين الغريمين، حرق عدد من الحافلات، و تكسير وإغلاق طرق، في حين تشير الإحصائيات إلى عدد من الإصابات من جمهور الفريقين، و التعدي على الحافلة الرسمية التي كانت تقل لاعبي البياسجي.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، نجد أن مباراة النهائي التي ستجري اليوم هي الرقم 5 بين الفريقين، تمكنت فيها فريق البياسجي من تحقيق الفوز في مباراتين عامي 2016 و 2020، فيما تلقى الهزيمة في مناسبتين عامي 2008 و2012.

كما ستكون المباراة النهائية بالنسبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي رفقة ناديه البياسجي بعدما اعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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