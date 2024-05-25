بالفيديو.. صدام عنيف وتكسير الحافلات بين أنصار البياسجي وليون
اندلع شجار عنيف في إحدى مناطق الطريق السريع في كشك الرسوم بفرنسا بين أنصار البياسجي وليون قبل نهائي كأس الرابطة.
وعرف الصدام القوي بين الغريمين، حرق عدد من الحافلات، و تكسير وإغلاق طرق، في حين تشير الإحصائيات إلى عدد من الإصابات من جمهور الفريقين، و التعدي على الحافلة الرسمية التي كانت تقل لاعبي البياسجي.
وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، نجد أن مباراة النهائي التي ستجري اليوم هي الرقم 5 بين الفريقين، تمكنت فيها فريق البياسجي من تحقيق الفوز في مباراتين عامي 2016 و 2020، فيما تلقى الهزيمة في مناسبتين عامي 2008 و2012.
كما ستكون المباراة النهائية بالنسبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي رفقة ناديه البياسجي بعدما اعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
حرق حافلات وتكسير وإغلاق طرق.. مواجهات عنيفة ومخيفة بين مشجعي #باريس_سان_جيرمان و #ليون قبل المواجهة التي تجمع الناديين في #كأس_فرنسا الليلة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/kh8L9FGI7b
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 25, 2024
🚨 Une bagarre générale a éclaté sur une aire d’autoroute au niveau du péage de Fresnes sur l’A1 entre supporters parisiens et lyonnais affirme @RMCsport ! 🇫🇷😱
Le péage semble prendre feu selon cette source vidéo.
🎥 @MediaParisien pic.twitter.com/YqJwSBueqz
— Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2024