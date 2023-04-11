بالفيديو.. صدق التجار الجزائريين يصدم سائحا فرنسيا

في فيديو جديد تمت مشاهدته قرابة 300 ألف مرة على تيك توك، أعرب سائح فرنسي عن إعجابه بصدق التجار الجزائريين.

وشارك المسافر الشاب المدعو تيبي جونز على شبكاته الاجتماعية، التي تضم أكثر من 200 ألف مشترك. رحلته إلى الجزائر والتي دامت أكثر من شهرين.

واكتشف تيبي جونز خلال رحلته المناظر الطبيعية المتنوعة للصحراء والجبال، والأسواق وأطعمة الشوارع الجزائرية. وعلم الآثار وقبل كل شيء كرم الضيافة من السكان المحليين.

في فيديو جديد تمت مشاهدته قرابة 300 ألف مرة على تيك توك. أشاد الشاب بصدق الشعب الجزائري. في مواجهة التجار وسيارات الأجرة أو ببساطة المارة في الشارع كل يوم ، كان قادرًا على تكوين رأي حول هذه المسألة.

ونشر السائح فيديو منح خلاله مبلغ 200 دج لأحد التجار من أجل دفع مبلغ الشطيرة التي يبلغ ثمنها 50 دج. ولدى مغادرته أخبره التاجر أنه منحه مبلغا أكبر من ثمن الشطيرة.

بالنسبة للأجنبي ، هذا دليل جديد على كرم الشعب الجزائري الذي يعتبر الإحساس بالخدمة من مبادئ الشرف.

ولاقى الفيديو ردود أفعال كثيرة حيث علق أحدهم “الحمد لله في الجزائر لا يموت الناس من أجل المال”. وأضاف آخر” الجزائريون يعرفون كيف يعيشون بتواضع”.