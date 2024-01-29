بالفيديو.. صدمة في فرنسا بعد إلقاء الحساء على لوحة الموناليزا

يظهر مقطع فيديو لحظة رشق لوحة الموناليزا الشهيرة بالحساء داخل أروقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية، باريس.

وقالت جماعة بيئية تعرف باسم “Riposte Alimentaire” إن اثنين من “المواطنين” المشاركين في حملتها ألقوا الحساء على اللوحة الشهيرة.

وقالت إذاعة “فرانس إنفو” العامة “صباح الأحد تم استهداف لوحة الموناليزا بالحساء. لكن لا يبدو أنها أصيبت بشكل مباشر لأنها محمية بغلاف شفاف”.

وأعلنت مجموعة “الرد الغذائي”، التي تقف وراء الحادثة، أنها تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع. على المستوى المناخي والاجتماعي، وطالبت بضمان اجتماعي للغذاء المستدام.

وأشارت المجموعة إلى أن إلقاء الشوربة على الموناليزا يشكّل “بداية حملة مقاومة مدنية، تحمل مطلباً واضحاً ومفيداً للجميع”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لوحة الموناليزا للهجوم. فقد تعرضت في الماضي لعمليات تخريب عدة، منها:

في ماي 2022، رُشقت بقالب حلوى بالكريما، لكن الزجاج المصفح الواقي حال دون تعرضها لأي ضرر.

في أوت 2009، ألقى زائر روسي كوب شاي فارغا في اتجاه اللوحة. لكن الزجاج المصفح تحطم من دون أن يصيب اللوحة بأذى.

في ديسمبر 1956، ألقى بوليفي بحجر على اللوحة، ما ألحق ضررا بمرفقها الأيسر. وبعد هذه الحادثة. وُضعت اللوحة خلف واجهة عرض آمنة.

وتعد لوحة الموناليزا واحدة من أشهر الأعمال الفنية في العالم. وقد رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. وهي معروضة في متحف اللوفر منذ عام 1797.