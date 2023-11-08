بالفيديو.. صلاة الجماعة بمطار باريس تثير الجدل في فرنسا

تستمر ظاهرة الإسلاموفوبيا في التزايد بين الجالية المسلمة. وفي الواقع، تم استهداف المسلمين مؤخرًا في فرنسا من قبل العديد من الأعمال المعادية للإسلام. ومع ذلك، فقد أثارت جدلاً جديداً في البلاد.

وبالفعل، تم تصوير حوالي ثلاثين مسافرًا من مطار رواسي. وهم يصلون بشكل جماعي، خارج أماكن العبادة المخصصة.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا جديدا في فرنسا. حيث أدى حوالي ثلاثين مسافرًا شريكًا متوجهين إلى الأردن، والذين تم تحديدهم على أنهم حجاج أجانب. صلواتهم بشكل جماعي في المبنى رقم 2B بالمطار المعني.

لأول مرة في تاريخ المطارات الفرنسية، كانت الصلاة مختصرة ولم تسبب أي مشاكل.

علاوة على ذلك، لم يتم إخطار الشرطة من قبل إدارة المطار. وعلى الرغم من أن هذه الصلاة لم تكن لها أي عواقب، إلا أن الجدل أثارته نويل لينوار، وزيرة الخارجية السابقة.

وبالفعل، بعد التقاط صورة للمسافرين المعنيين، لم تتردد السياسية الفرنسية في نشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي X. وتوجيه أصابع الاتهام إلى إدارة المطار. حيث غردت “ماذا يفعل المدير التنفيذي لمطارات باريس عندما يتحول مطارها إلى مطار؟ مسجد؟ “.

علاوة على ذلك، سارع الرئيس التنفيذي لمطارات باريس، في هذه الحالة أوغسطين دي رومانيه، إلى الإجابة على سؤال نويل لينوار.

ويشير في الواقع إلى أن هذه الحادثة الأولى من نوعها والمؤسفة. مذكراً بهذه المناسبة بوجود أماكن مخصصة للعبادة في المطار.

علاوة على ذلك، دعا شرطة الحدود إلى مضاعفة يقظتها. واعتبر أنه من غير الضروري “تسليط الضوء على مثل هذه الحادثة غير المسبوقة في هذا الوقت”. من جانبه، أشار وزير النقل الفرنسي أيضا إلى الحادثة التي وقعت يوم الاثنين الماضي 6 نوفمبر، مذكرا بـ”صرامة القواعد”.