بالفيديو.. “صلاح” يتَعرض لإهانات عُنصرية في لندن !

الرياضة
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بالفيديو.. “صلاح” يتَعرض لإهانات عُنصرية في لندن ! محمد صلاح
بقلم وليد كويني

أظهر فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض نجم ليفربول المصري محمد صلاح لإساءات لفظية من أحد مشجعي واست هام.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صور من مدرجات ملعب “لندن الأولمبي”، مشجعا للفريق اللندني قام بالإساءة لصلاح لأنه مسلم.

ومن المتوقع أن تفتح لجنة الانضباط بالإتحاد الإنجليزي تحقيقا حول الواقعة، لفرض عقوبات على المشجع العنصري ونادي وست هام.


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