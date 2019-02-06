بالفيديو.. “صلاح” يتَعرض لإهانات عُنصرية في لندن !

أظهر فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض نجم ليفربول المصري محمد صلاح لإساءات لفظية من أحد مشجعي واست هام.
وأظهر مقطع الفيديو الذي صور من مدرجات ملعب “لندن الأولمبي”، مشجعا للفريق اللندني قام بالإساءة لصلاح لأنه مسلم.
ومن المتوقع أن تفتح لجنة الانضباط بالإتحاد الإنجليزي تحقيقا حول الواقعة، لفرض عقوبات على المشجع العنصري ونادي وست هام.
انتشار مقطع فيديو يظهر فيه إساءة عنصرية من أحد مشجعي #ويست_هام اللندني للنجم المصري #محمد_صلاح بسبب اعتناقه للدين الإسلامي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الإثنين بملعب “لندن” الأولمبي، ضمن الجولة الـ 25 #البريميرليج والتي انتهت بالتعادل ١/١ .#salah
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— محمدالجزار (@mohamedelgazar4) February 6, 2019
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