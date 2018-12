بالفيديو.. صلاح يشتبك مع قائد أرسنال !!

ووهذا بعد نشوب مشادة كلامية بين صلاح والمدافع اليوناني خلال توجههما إلى حجرات تغيير الملابس بين شوطي المباراة.

وهو ما جعل باباستاثوبولوس يعود في الممر المؤدي إلى الغرف، لإنتظار المصري، ولكن لاعبي الفريقين حالوا دون نشوب شجار بينهما.

Big @VirgilvDijk stepping in to help @MoSalah here at half time, when that 💩 Sokratis was complaining about that Mo is too quick for him. Got them rattled!! Come on @LFC #LFCvAFC pic.twitter.com/oqJbgWpGFr

— Rob P (@Orchardpix) December 29, 2018