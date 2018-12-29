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بالفيديو.. صلاح يشتبك مع قائد أرسنال !!

الرياضة
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بالفيديو.. صلاح يشتبك مع قائد أرسنال !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

شهدت نهاية مباراة ليفربول وأرسنال في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، جدالا حاداً بين قائد أرسنال سوكراتيس باباستاثوبولوس والمصري محمد صلاح.

ووهذا بعد نشوب مشادة كلامية بين صلاح والمدافع اليوناني خلال توجههما إلى حجرات تغيير الملابس بين شوطي المباراة.

وهو ما جعل باباستاثوبولوس يعود في الممر المؤدي إلى الغرف، لإنتظار المصري، ولكن لاعبي الفريقين حالوا دون نشوب شجار بينهما.


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