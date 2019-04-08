بالفيديو.. صلاح يعود لليفربول على دراجة هوائية !!

عثر النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على شبيه لزميه في الفريق الدولي المصري محمد صلاح.

ونشر اللاعب الكرواتي، اليوم الأحد، فيديو صوره بنفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

يظهر فيه شخص يشبه صلاح، ويرتدي قميصه معلقا: “صلاح أراد بعد مباراة ساوثهامبتون أن يكون وحيدا بعض الوقت”.

مضيفا: “قرر أن يستخدم الدراجة الهوائية للعودة إلى ليفربول في زمن قياسي (11 ساعة و52 دقيقة)”.