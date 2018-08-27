بالفيديو.. صلاح يُفند مُطالبته بحارس أمني خاص في المنتخب المصري

كذب النجم الدولي المصري محمد صلاح بيان الإتحاد المصري لكرة القدم الذي كشف المطالب المُبالغ فيها لمُهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشر صلاح فيديو على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” اليوم الإثنين قال فيه:”فيما يخص موضوع الأمن المحامي الخاص بي تكلم مع الإتحاد المصري لتنظيم الأمور داخل المنتخب وتوفير الحماية لي”.

“في آخر تربص لي مع الفراعنة نمت على الساعة السادسة صباحا ومنعوني من النزول للإفطار وكذا للسحور بسبب نقص الأمن في بهو الفندق”.

“بعد تصريحي الأخير إتهموني بأنني لست وطني وبأنني لا أحب مصر وأصدروا بيان ثم تراجعوا عن ذلك فيما بعد”.