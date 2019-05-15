بالفيديو.. صناع مسلسل “خمسة ونص” يسخرون من “الهيبة”!

أثار مشهد من الحلقة الثامنة للمسلسل اللبناني “خمسة ونص”، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يحمل مضمونا ساخرا من مسلسل “الهيبة”.

وتظهر بالمشهد الممثلة السورية، إيمان عبد العزيز، وهي تتابع مسلسلا عبر التلفزيون، حيث كانت تعلق على المسلسل المعروض وتنتقده.

والواضح أن الصوت الآتي عبر التلفاز والذي تتابعه الممثلة، كان مشهدا من مسلسل “الهيبة.. العودة”، ونسمع من خلاله حوارا بين أبطال المسلسل فاليري أبو شقرا وتيم حسن.

وكانت الممثلة في مسلسل “خمسة ونص”، تعلّق على مشهد تيم وفاليري بكلام تنتقد فيه الممثلة، وتقول فيه: “تضربي ما أغلظِك”.

وتنادي الممثلة إبنة شقيقتها لتقول لها: ” تعي شوفي شو سخيفين”، لتجيبها بلهجة ساخرة: “مسلسلاتنا الاعتيادية” .

المشهد الذي مر بالحلقة الثامنة من مسلسل “خمسة ونص”، فيه اتهام واضح بالسخف للجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”.

واللافت أن كلا العملين هو من إنتاج شركة “الصبباح إخوان” للمنتج صادق الصباح، فهل مر هذا المشهد من دون درايته.

وتساءل آخرون هل هي رسالة من الفنانة نادين نجيم، لتيم حسن، بعدما حدث عقب الجزء الأول من الهيبة، وإبعاد نادين عن العمل.

ولم يعلق صناع مسلسل “الهيبة” الأساسيين على الموضوع إطلاققا، فيما لم تصدر الشركة المنتجة أيّ تعليق حول ذلك.

للتذكير، مسلسل “خمسة ونص”، والذي يعرض في رمضان الحالي، هو من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

ويتشلرك بطولة هذا العمل كل من نادين نجيم وقصي خولي، ومعتصم النهار.