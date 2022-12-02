بالفيديو.. صور أوزيل بملعب “استاد البيت” تستفز جمهور “المانشافت”

عرفت مباراة منتخب ألمانيا وكوستاريكا التي جرت بملعب “استاد البيت” غضب جماهيري كبير بعد إقصاء زملاء القائد كيميش. من الدور الاول من مونديال قطر.

كما اشتد غضب جماهير منتخب “المانشافت” بعد رفع أغلب جمهور “استاد البيت” لصورة النجم الألماني صاحب الأصول التركية مسعود اوزيل.

وعرفت احدى اللقطات تهجّم بعض الأنصار الألمان غلى الجمهور، محاولين تشويه صور اللاعب أوزيل المعروف بتمسكه بالدين الاسلامي الحنيف.

كما شهدت المباراة حركات استفزازية للجمهور الألماني في المدرجات بعد وضع اغلب المناصرين بـ “استاد البيت” أيديهم على أفواههم، في الحركة التي أصبح معروف بها لاعبو المنتخب الألماني وأصبحت ّعقدة لهمّ.

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