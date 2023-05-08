بالفيديو.. صياد جزائري يوثق لحظة اصطياده سمكة نادرة بشكل مرعب

تمكن صياد جزائري بإحدى الشواطىء من اصطياد سمكة يبدو شكلها أنها من السلالة النادرة والمرعبة.

وحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكد الصياد أنه لأول مرة في حياته يرى هذا النوع من الأسماك.

وحسب الفيديو تشبه السمكة إلى حد كبير شكل الثعبان. فيما يبدو فمها دائري الشكل ويحتوي على أسنان صغيرة.

كما ظهر من خلال الفيديو أن السمكة تلتصق بالأشياء ويصعب نزعها منها وكأنها مغناطيس جاذب.

وحسب عملية البحث التي أجراها موقع النهار أونلاين، فإن هذا النوع من الأسماك يدعى الجلكي البحري. الاسم العلمي Petromyzon marinus. وهو نوع من الجلكي الطفيلي موطنه الأصلي نصف الكرة الشمالي، يُعرف أحياناً باسم “السمكة مصاصة الدماء”.

كما يشبه جسم الجلكي البحري إلى حد كبير ثعبان البحر بدون زوجي الزعانف. فمه ليس به فك، ويكون مستدير وشبيه بالمصاص، ويكون أوسع من الرأس. الأسنان الحادة مرتبة في عدد من الصفوف الدائرية متحدة المركز.

يتمتع الجلكي البحري بلون زيتوني أو أصفر بني على الجزء الظهري والجانبي من الجسم، مع بعض البقع السوداء. مع لون أفتح على البطن. قد يصل طول الجلكي البحري البالغ إلى 120 سم ويصل وزنه إلى 2.3 كجم.

كما تتواجد أنوع الجلكي البحري في شمال وغرب المحيط الأطلسي على امتداد سواحل أوروبا وأمريكا الشمالية. في غرب البحر المتوسط، البحر الأسود، وتنتشر الأنواع الغازية على سواحل البحيرات العظمى.

وتتواجد أسماك الجلكي على أعماق تصل إلى 4000 متراً ويمكنها تحمل درجات حرارة من 1-20 °.

أسماك الجلكي البحري هي أسماك مهاجرة؛ من بحيراتها أو موائلها البحرية، تهاجر عبر الأنهار لتفرخ بيضها.