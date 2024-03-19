بالفيديو.. صياد نرويجي يصور حوتًا على وشك الانفجار

قبالة سواحل النرويج، واجه صياد سمك جثة حوت، كانت تطفو فوق الماء، وجاهزة للانفجار.

في 14 مارس، وعلى بعد حوالي 300 كيلومتر من الدائرة القطبية الشمالية، قبالة جزيرة أندويا النرويجية. واجه صياد جثة حوت أحدب على وشك الانفجار.

وقال ريدلاند لصحيفة داجبلاديت النرويجية “رأيناه على بعد مئات الأمتار. كان مثل الجبل”.

وأضاف: “أنا صياد منذ 27 عامًا، لكنني لم أر شيئًا كهذا من قبل. لقد رأيت حيتانًا ميتة على الماء وعلى الأرض، لكن لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا”.

إذا كانت الصور التي خلدها ريدلاند مثيرة للإعجاب، فإن انتفاخ جثة الحوت هو ظاهرة طبيعية تمامًا.

وفقًا لمجموعة الأبحاث والتعليم حول الثدييات البحرية (GREMM)، تبدأ الحيتان في التحلل بعد حوالي 24 ساعة من الموت. تموت الخلايا في الداخل بينما تبدأ البكتيريا في تحلل الأعضاء الداخلية التي تفضلها الحرارة المحيطة الموجودة داخل الجسم.

يوضح عالم الكيتونات إيريك ديماي لـ BFMTV: “تبدأ البكتيريا عملها بالتحلل. وتتكون الغازات وتُحتجز في جسم الحوتيات الذي ينتفخ وينفجر في النهاية”.

وفي حالة حدوث انفجار، يقوم جسم الحوت بإطلاق البكتيريا الموجودة في الأعضاء المتحللة.

وبالإضافة إلى الرائحة، يمثل الانفجار خطرا صحيا على الإنسان، وهو ما يبرر أحيانا تركيب محيط أمني كاف.