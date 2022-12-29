بالفيديو.. صياد ينقذ سمك القرش الأزرق

وجد صياد فرنسي نفسه يوم الثلاثاء في مواجهة سمكة قرش زرقاء يبلغ طولها أكثر من مترين. كانت محاصرة في المياه المنخفضة لباسين داركاشون، وساعدها على العودة إلى المحيط.

قال سيريل فوكو أمس الأربعاء، الذي نشر مقطع فيديو لهذا اللقاء غير المتوقع على حسابه على فيسبوك. “كنت ذاهبًا إلى مزرعة المحار الخاصة بي عندما سمعت صوت زعنفة القرش”.

سمك القرش ، الذي يبلغ حجمه “بين مترين ومترين وأربعين” حسب تقديراته، كان يكافح في 15 سم من الماء. عن طريق المد والجزر، على ساحل شبه جزيرة كاب فيريت السياحية في فرنسا.

أوضح سيريل فوكو ، الذي يقول: “أمسكته من ذيله، فحاول أن يعضني لكنه كان متعبًا. ويجب أن يكون قد فهم أننا لم نرد أي أذى. لقد هدأ. لحسن الحظ ، وإلا لكانت معركة أخرى!”.

وجر الصياد القرش نحو المياه العميقة قليلاً ، كما يتضح من الفيديو الذي نشره سيريل فوكو ونشرته صحيفة Sud-Ouest.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/100003730072984/videos/pcb.2763250710475904/2435255673305253