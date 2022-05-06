بالفيديو.. ضابطة أمريكية تساعد صديقها المسجون على الهرب قبل إعدامه

قامت مأمورة سجن في مقاطعة لودرديل في ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية بالهروب مع صديقها المسجون.

وحسب الإعلام المحلي الأمريكي، فإن الضابطة تدعى فيكي وايت ساعدت صديقها السجين كيسي وايت. المتهم في قضية قتل على الهروب من سجن في ألاباما تديره.

وأوضح التقرير، أن فيكى وايت 56 عاما تكبر كيسى وايت بـ 18 عاما “38 سنة”. ووقعت بينهما علاقة حب بعد سجنه وقررت مساعدته في الهرب في آخر يوم عمل لها في السجن.

وأشار التقرير، إلى أن السجين كان سيواجه عقوبة الإعدام حال إدانته، ولكن فيكى وايت. أكدت إنه يحتاج إلى جلسة تقييم نفسي واصطحبته بسيارة الشرطة ومن ثم اختفيا معا من حينها.

وأكد التقرير، أن النزلاء في السجن أكدوا وجود علاقة بين الهاربين، وأن الضابطة أخبرت زملائها أنها باعت منزلها وتخطط إلى قضاء مدة على الشاطئ.

وتطارد الشرطة السجين وايت، 38 عاما، وضابطة السجن الهاربة معه فيكي وايت، 56 عاما، والتي لا تربطهما أي علاقة قرابة. واختفى السجين والضابطة بينما كانت تنقله إلى موعد طبي زائف للكشف عن قواه العقلية.