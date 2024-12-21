بالفيديو.. ضابطة أمريكية سابقة تفجّر فضيحة.. “الكيان الصهيوني يحرق أطفال غزة أحياء”

قالت الضابطة الأمريكية السابقة في الاستخبارات والجيش جوزفين غويلبو، إن “الكونغرس الأمريكي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة”. من خلال الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.

وصرخت ضابطة الإستخبارات الأميركية السابقة جوزفين غويلبو خلال إجتماع بالكونجرس حول شؤون المحاربين القدامى. وأعربت عن استيائها من سياسة الإدارة الأمريكية والكونغرس تجاه إسرائيل. “تستمرون في إرسال مليارات الدولارات إلى إسرائيل. وفي الوقت نفسه، أصبح المحاربون القدامى الأميركيون بلا مأوى وينتحرون”.

وأثناء الجلسة، وقفت غويلبو مخاطبة أعضاء الكونغرس بزيها العسكري قائلة: “الكونغرس الأمريكي شريك في هذه الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة. أنتم مستمرون في إرسال مليارات الدولارات إلى إسرائيل، كضابطة خدمت 17 عامًا في الاستخبارات، أشاهد كيف تدمرون القيم الأمريكية وأمننا القومي”.

وقالت : “إسرائيل تحرق الأطفال أحياء في غزة. منذ عام وأنا أشاهد كيف تحرق إسرائيل الأطفال أحياء. أنتم لا تقدّرون المحاربين القدامى ولا القيم الأمريكية، أنتم تدمرون هذا البلد”.

وتابعت: “أشعر بالخجل منكم جميعًا. أسأل الله أن يمنحكم الشجاعة لفعل ما هو صحيح”.

وبناءً على طلب رئيس الجلسة، أخرج رجال الأمن غويلبو من قاعة الجلسة.

وفي تصريحات للصحفيين خارج الجلسة أوضحت غويلبو أن الكونغرس الأمريكي يخصص مليارات الدولارات لدول مثل إسرائيل، بينما لا يوفر للمحاربين القدامى المساعدات التي يحتاجونها.

وقالت غويلبو: “حان الوقت للمحاربين القدامى لرفع صوتهم وقول، كفى، يجب أن ننقذ بلدنا مما يفعله الكونغرس في الوقت الحالي”.