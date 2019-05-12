بالفيديو.. ضبط ترسانة من الأسلحة والذخيرة بحوزة شخص في قصر بأمريكا

صادرت الشرطة الأمريكية، أكثر من 1000 قطعة سلاح، من قصر، في أحد الأحياء الراقية، في لوس أنجلوس الأميركية، الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، “مايك لوبيز”، إن بلاغا ورد إلى الإدارة بأن أحد الأفراد الذين يعيشون في حي “هولمبي هيلز”، يبيع الأسلحة بطريقة غير مشروعة.

وأوضح مسؤولون أن الشرطة داهمت القصر، ووجدت فيه الأسلحة، كما عثرت على أدوات لتصنيع الأسلحة النارية.

وفتحت شرطة لوس انجلوس تحقيقا واسعا، حول كيفية الحصول على تلك الاسلحة والذخيرة، والمتاجرة بها في تلك المنطقة.

خاصة وأن تلك المنطقة الفارهة، تبلغ فيها أسعار المنازل، ملايين الدولارات.