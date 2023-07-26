بالفيديو.. ضبط زعيم اليسار المتطرف النرويجي وهو يسرق نظارات شمسية

ضبطت كاميرات المراقبة زعيم اليسار المتطرف النرويجي بيورنار موكسنس وهو يسرق نظارات شمسية.

وتم القبض على Bjornar Moxnes لسرقة نظارات شمسية من متجر في مطار أوسلو. وأمام تداول الفيديو، استقال زعيم أقصى اليسار ونائبه من منصبه على رأس حزبه يوم الاثنين.

وكتب Bjornar Moxnes على صفحته على Facebook: “لقد ارتكبت خطأً كبيرًا. وزدته سوءًا بالطريقة التي تعاملت بها بعد ذلك. أنا حقا آسف لذلك وأريد أن أعتذر.”

في 30 جوان، قال إنه تم تغريمه 250 يورو لأخذ نظارة هوغو بوس. حيث دون حوالي 100 يورو، في متجر عمل مجاني من مطار أوسلو قبل أسبوعين.

وكان السياسي البالغ من العمر 41 عامًا قد تذرع بعدم التفكير، لكنه غير نسخته عدة مرات. بسبب الكشف عن هذه الفضيحة التي التقطتها كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة. والتي يبدو أنها تضعف فرضية السهو.

حاليًا يتخلى بيورنار موكسنس عن منصبه على رأس حزب المعارضة الذي قاده لمدة أحد عشر عامًا. والذي ساعد في تطويره إلى درجة الفوز بسبعة مقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية لعام 2021.

وفقًا للقواعد المعمول بها في النرويج، من المستحيل التخلي عن الوظائف الانتخابية، مثل تلك الخاصة بالنائب. خلال فترة تولي المنصب. حتى ذلك الحين ، تولت ماري سنيف مارتينوسن، 37 عامًا، زمام التشكيلة مؤقتًا.