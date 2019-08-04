بالفيديو.. طائرة خاصة و”مالديني” هكذا إستقبل بن ناصر كالنجوم في ميلانو

تحصل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على إستقبال النجوم، بعد وصوله الى ميلانو من أجل التوقيع رسميا مع عملاق المدينة.

وخصصت إدارة “الروسونيري” طائرة خاصة للاعبها الجديد من أجل التواجد في إقليم “اللومباردي”، رفقة جميع أفراد أسرته الصغيرة، هذا الأحد.

وإستقبل صاحب القدم اليُسرى فيما بعد من طرف أسطورة إيطاليا “باولو مالديني”، والذي يشعل منصب المُدير الرياضي في فريقه الأبدي.

ويُظهر الإستقبال الذي وجده إبن “آرل آفينيون”، مدى الأهمية التي يُوليها له الجميع داخل “الديافولو”، أياما قبل إنطلاق الموسم الجديد.