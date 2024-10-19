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بالفيديو.. طائرة مسيرة مفخخة تتسلل إلى أجواء فلسطين خلف مروحية لجيش الاحتلال

بقلم النهار أونلاين
بالفيديو.. طائرة مسيرة مفخخة تتسلل إلى أجواء فلسطين خلف مروحية لجيش الاحتلال
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نجحت طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله في التسلل إلى أجواء فلسطين المحتلة خلف مروحية لجيش الاحتلال.

حيث حملت طريقة التسلل الكثير من معاني الاذلال والاستهانة، وأعقب الحادث انفجار عنيف في منطقة قيساريا. أين يقيم رئيس الوزراء بنيامين تنياهو.

من جهتها قالت وسائل إعلام عبرية، أن الطائرة المسيرة المفخخة استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو، مشيرة أن الأخير وزوجته لم يكونا متواجدان بمنزلهما في منطقة قيساريا لحظة الهجوم.

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